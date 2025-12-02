Nelle parole di Marracash c’è tutto il peso – e il valore – di un percorso che ha segnato gli ultimi anni della sua carriera: “Marra Palazzi25 conclude un anno straordinario. Dopo il tour negli stadi e ora con il tour nei palasport, chiudo la Trilogia con un libro e la ristampa dei tre dischi che la compongono”. Il rapper racconta anche il lato più intimo di questo viaggio: “È stato non solo un percorso artistico, ma anche profondamente personale, dove ho avuto modo di conoscermi meglio, capire chi sono e cosa è importante per me”. E per il tour nei palazzetti, aggiunge, l’obiettivo è chiaro: “Porterò uno show pensato per essere ancora più vicino al mio pubblico”.