Marracash presenta "Marra Stadi 25", un tour iper tecnologico e immersivo

Il rapper non sarà però da solo a portare avanti l'imponente show, che si preannuncia essere un'esperienza immersiva e tecnologica. E' prevista infatti la presenza di un corpo di ballo composto da otto ballerini-scienziati, una band dal vivo e cinque giganteschi robot con cui interagirà. Lo spettacolo sarà diviso in diversi capitoli, in cui Fabio Rizzo (vero nome del rapper) affronterà il suo alter-ego artistico Marracash. Un tour a cui ha lavorato per mesi e in cui si è buttato anima e corpo, com'è nella sua indole: "Qualsiasi professionista ad alti livelli non fa le cose in dieci minuti. Non si scrive un pezzo in cinque minuti e non si prepara un concerto in una settimana. Servono idee, tempo e lavoro per fare le cose in grande".