Elodie e Franceska, San Valentino insieme a Venezia
Da alcuni scatti social emerge che le due hanno alloggiato nello stesso hotel e condiviso insieme varie esperienze nella città lagunare
Elodie e Franceska Nuredini © Instagram
Sembra farsi sempre più stretto il legame tra la cantante 35enne Elodie e la ballerina 23enne Franceska Nuredini. Sui loro profili social hanno pubblicato le foto del weekend trascorso insieme a Venezia, mentre continuano a circolare delle voci insistenti sulle loro “prove di convivenza a Milano”. Al momento nessuna delle due ha confermato ufficialmente la relazione, tuttavia gli indizi emersi nel corso dei mesi lasciano ben poco spazio ai dubbi sulla natura del loro rapporto.
Il percorso artistico di Franceska Nuredini e il legame con Elodie
La ballerina italo-albanese fa parte del corpo di ballo di Elodie e ha collaborato con la cantante romana nel corso dei suoi ultimi tour. Pur avendo solo 23 anni, Nuredini può già contare su un curriculum di tutto rispetto: l’esperienza accumulata nelle accademie e nelle scuole di danza le ha permesso di approdare in televisione. Inoltre ha collaborato con cantanti del calibro di J-Ax e Sfera Ebbasta. Il legame con Elodie è però il più solido e duraturo e nel corso del tempo sembra aver superato i confini del palcoscenico, diventando più intimo e personale.
Il weekend trascorso a Venezia
Secondo quanto è possibile ricostruire, durante il weekend di San Valentino Elodie avrebbe raggiunto Franceska a Venezia, dove la ballerina si trovava per lavoro, portandole in dono un mazzo di fiori, lo stesso visibile nelle storie pubblicate sul profilo Instagram di Nuredini.
Inoltre, le due avrebbero alloggiato nello stesso hotel ed esplorato insieme la città lagunare, come confermato da uno degli scatti condivisi da Elodie, che la ritrae a bordo di un’imbarcazione sul Canal Grande assieme a Franceska.
La presunta fine della relazione con Iannone
Rimane però una grossa incognita: Andrea Iannone. Elodie non ha mai confermato ufficialmente la fine della relazione con il pilota, tuttavia entrambi sembrano aver voltato pagina. È ormai da svariate settimane che non si mostrano più assieme in pubblico né pubblicano foto di coppia sui social. Inoltre, nessuno dei due si è preso la briga di smentire le insistenti voci di corridoio sul presunto epilogo della loro storia d’amore. Se Elodie sembra aver trovato la felicità tra le braccia di Franceska, Iannone è stato recentemente immortalato mentre era intento ad abbracciare e baciare sulla nuca Rocío Muñoz Morales. L’attrice spagnola, che si è separata da Raoul Bova nel 2025 al termine di una lunga relazione, ha recentemente dichiarato di aver scoperto che il pilota abruzzese possiede un animo nobile e ha molti interessi in comune con lei. Tuttavia Rocío ha anche specificato che al momento la sua priorità principale sono le due figlie Luna e Alma, che hanno bisogno di certezze dopo un periodo burrascoso. Solo il tempo potrà dire se quello con Iannone resterà un semplice flirt o diventerà un legame solido e destinato a durare.