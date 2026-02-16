Elodie e Franceska, San Valentino insieme a Venezia

Rimane però una grossa incognita: Andrea Iannone. Elodie non ha mai confermato ufficialmente la fine della relazione con il pilota, tuttavia entrambi sembrano aver voltato pagina. È ormai da svariate settimane che non si mostrano più assieme in pubblico né pubblicano foto di coppia sui social. Inoltre, nessuno dei due si è preso la briga di smentire le insistenti voci di corridoio sul presunto epilogo della loro storia d’amore. Se Elodie sembra aver trovato la felicità tra le braccia di Franceska, Iannone è stato recentemente immortalato mentre era intento ad abbracciare e baciare sulla nuca Rocío Muñoz Morales. L’attrice spagnola, che si è separata da Raoul Bova nel 2025 al termine di una lunga relazione, ha recentemente dichiarato di aver scoperto che il pilota abruzzese possiede un animo nobile e ha molti interessi in comune con lei. Tuttavia Rocío ha anche specificato che al momento la sua priorità principale sono le due figlie Luna e Alma, che hanno bisogno di certezze dopo un periodo burrascoso. Solo il tempo potrà dire se quello con Iannone resterà un semplice flirt o diventerà un legame solido e destinato a durare.