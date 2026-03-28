Andrea Iannone "cancella" tutto delle ex: sui social resta solo una foto
Il pilota volta pagina su Instagram: spariscono le fidanzate storiche e rimane un unico scatto simbolico
C’è chi archivia i ricordi in silenzio e chi, invece, decide di farlo sotto gli occhi di tutti. Andrea Iannone, con un gesto netto e improvviso, ha rivoluzionato il suo profilo Instagram, cancellando ogni traccia del passato sentimentale e lasciando spazio a un unico scatto.
Tabula rasa social
Sembra proprio che Andrea Iannone abbia deciso di chiudere definitivamente con il suo passato sentimentale. Il motociclista ha eliminato tutte le foto dal suo profilo Instagram, fatta eccezione per una sola, cancellando così ogni riferimento alle sue relazioni passate: dalla storia con la cantante Elodie, che ormai fa coppia fissa con la ballerina Franceska Nuredini, terminata in maniera burrascosa, fino alla più recente frequentazione con l’attrice Rocio Munoz Morales, già giunta al capolinea.
La decisione arriva proprio mentre si rincorrevano voci su una possibile rottura anche con Rocio. E così, senza preavviso, Iannone ha fatto piazza pulita. Un’azione che sembra rispondere a una logica tanto semplice quanto efficace: "occhio non vede, cuore non duole".
L'unica foto "sopravvissuta" lancia un messaggio chiarissimo: Iannone in sella alla sua moto. Il pilota è ritratto mentre impenna sul "Ciao", con una linguaccia rivolta alla telecamera. Un gesto ironico, quasi provocatorio, che sembra voler dire una cosa sola: la moto, da sempre sua grande passione, resta l’unica certezza in un momento di cambiamento.
Tra cuore e pista, la storia di Andrea Iannone
Nel corso degli anni, Andrea Iannone si è fatto conoscere tanto per il suo talento in pista quanto per le sue storie sentimentali. Dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez, che lo ha proiettato definitivamente sotto i riflettori del gossip, fino al legame con Elodie, intenso ma concluso dopo un progressivo allontanamento.
Più recente, invece, la frequentazione con Rocio Munoz Morales, apparentemente già terminata. Un percorso amoroso fatto di passioni forti e altrettanto rapide chiusure, mentre sul fronte sportivo il pilota ha continuato a costruire la sua carriera tra alti e bassi, senza mai perdere il legame profondo con la sua moto.
Un nuovo inizio o solo una pausa?
La sensazione è che questo gesto non sia solo una pulizia estetica, ma un vero e proprio punto di svolta. Andrea Iannone sembra voler ripartire da sé stesso, lasciando indietro non solo le relazioni, ma anche tutto ciò che rappresentava il passato.
Resta da capire se questa scelta sarà l’inizio di una nuova fase più consapevole o semplicemente una pausa prima di un altro capitolo. Di certo, questa volta il messaggio è chiaro: meno showbiz, più autenticità.