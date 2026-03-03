Elodie e Franceska sempre più intime: spunta il video di un bacio in discoteca
La cantante e la ballerina italo-albanese dividono i social: chi è contento per loro e chi vi intravede una manovra pubblicitaria
© Da video
L’esistenza di un legame sentimentale tra Elodie e Franceska Nuredini è sempre più evidente. Anche se la cantante e la ballerina non hanno mai ufficializzato la loro relazione, gli scatti pubblicati sui social sembrano parlare chiaro. Le due hanno passato insieme il giorno di San Valentino a Venezia e sono state paparazzate mentre passeggiavano sorridenti dopo il litigio tra Elodie e l'ex fidanzato Andrea Iannone. Adesso, su TikTok l'utente fralicinoo ha caricato il video di un bacio in discoteca (ripreso poi da @esp8on su X) che lascerebbe ben poco spazio ai dubbi.
Le reazioni al bacio
Non si tratta della prima dimostrazione di affetto pubblica della coppia, tuttavia è senz'altro una delle più esplicite. I commenti non si sono fatti attendere: se da un lato molti utenti fanno il tifo per Elodie e Franceska, altri mettono in dubbio l'autenticità del loro legame, accusandole di fingere solo per attirare l'attenzione. Nonostante le immancabili polemiche, le reazioni entusiaste sembrano comunque più numerose di quelle critiche, quantomeno su social come X e TikTok.
L’evoluzione del legame tra Elodie e Franceska
Il legame tra Elodie e Franceska è nato sul palco: la ballerina italo-albanese è entrata a far parte del corpo di ballo della cantante romana durante i suoi ultimi tour e tra le due è nato da subito un certo feeling. In seguito alla fine del rapporto con Iannone, mai ufficializzata, ma diventata evidente negli scorsi mesi, Elodie ha iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme a Franceska, come testimoniato dalle foto pubblicate sui social. Secondo alcune voci di corridoio, le due avrebbero anche iniziato a fare delle "prove di convivenza" a Milano.
Nonostante la giovane età, 23 anni, Franceska ha già inserito parecchie esperienze importanti nel suo curriculum. Prima di entrare nel corpo di ballo di Elodie ha frequentato accademie e scuole di danza, ha collaborato con star della musica come J-Ax e Sfera Ebbasta e si è esibita in televisione.
Iannone è solo un ricordo?
Per quanto riguarda la storia d'amore tra Elodie e Iannone, la parola "fine" sembra essere stata scritta ormai da un pezzo. Da mesi i due hanno smesso di mostrarsi assieme in pubblico e di condividere scatti di coppia sui social. Inoltre, non hanno fatto alcunché per smentire le voci di corridoio sull'epilogo della loro relazione. Di recente la cantante e il pilota si sono incontrati, forse per parlare di alcune questioni lasciate in sospeso, ma la chiacchierata è sfociata presto in un litigio. Iannone sembra comunque essersi avvicinato molto a Rocío Muñoz Morales, storica ex di Raoul Bova, e potrebbe quindi essere sul punto di voltare pagina.