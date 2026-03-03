L’esistenza di un legame sentimentale tra Elodie e Franceska Nuredini è sempre più evidente. Anche se la cantante e la ballerina non hanno mai ufficializzato la loro relazione, gli scatti pubblicati sui social sembrano parlare chiaro. Le due hanno passato insieme il giorno di San Valentino a Venezia e sono state paparazzate mentre passeggiavano sorridenti dopo il litigio tra Elodie e l'ex fidanzato Andrea Iannone. Adesso, su TikTok l'utente fralicinoo ha caricato il video di un bacio in discoteca (ripreso poi da @esp8on su X) che lascerebbe ben poco spazio ai dubbi.