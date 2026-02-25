Niente pace tra Elodie e Iannone: l'incontro tra i due ex finisce male
I due avrebbero litigato in mezzo alla strada. In seguito, la cantante è stata immortalata mentre camminava insieme a Franceska Neuredini
Elodie e il suo ex fidanzato, Andrea Iannone, si sono rivisti, ma l’incontro non sarebbe andato bene. È quanto riferisce il settimanale Diva e Donna, fornendo anche delle prove fotografiche che mostrano la cantante italo-francese intenta a parlare con il pilota. I toni usati dai due non sarebbero stati per nulla pacati: il magazine parla di una litigata in mezzo alla strada, con Iannone in auto ed Elodie fuori. Le urla dell’artista avrebbero fatto infuriare il centauro, che al termine della discussione se ne sarebbe andato in fretta e furia.
L’incontro con Franceska dopo la lite
Al momento non sono chiare né le motivazioni dell’incontro tra Elodie e Iannone né la natura del litigio. È possibile che i due abbiano provato a parlare faccia a faccia per chiarire alcune questioni in sospeso, ma che i dissapori abbiano impedito di portare avanti il confronto in modo pacato. Al termine della litigata, Elodie sarebbe andata da Franceska Neuredini, ballerina italo-albanese che fa parte del suo corpo di ballo e che sembrerebbe esserle molto vicina da svariate settimane.
Anche se nessuna delle due ha confermato ufficialmente l’inizio di una storia d’amore, le foto pubblicate sui social le mostrano spesso insieme e a San Valentino hanno passato l’intera giornata a Venezia. Come diceva Agatha Christie, “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Nello scatto diffuso da Diva e Donna, le due giovani camminano per strada sorridenti, con Elodie che regge tra le mani un mazzo di fiori.
La fine della storia tra Elodie e Iannone
Fino a pochi mesi fa il rapporto tra Elodie e Iannone sembrava andare a gonfie vele, tanto che il pilota aveva pure paventato la possibilità di sposarsi con lei per poi allargare la famiglia. Era convinto di aver trovato la persona giusta con la quale passare il resto della vita, ma il lieto fine nel quale aveva sperato non si è mai concretizzato per ragioni che al momento non sono state rese di pubblico dominio.
E mentre Elodie sembra aver trovato un po' di serenità con Franceska, il pilota parrebbe essersi avvicinato parecchio a Rocío Muñoz Morales, l’ex compagna di Raul Bova. I due, infatti, sono stati immortalati dai paparazzi. Al momento è difficile dire se si tratti di una amicizia, un flirt o se ci siano i presupposti per una storia di lunga durata e solo il tempo potrà dare una risposta definitiva. L’unica certezza è che Morales ha dichiarato di aver scoperto che Iannone ha un animo nobile e condivide svariati interessi con lei.