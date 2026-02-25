Elodie e il suo ex fidanzato, Andrea Iannone, si sono rivisti, ma l’incontro non sarebbe andato bene. È quanto riferisce il settimanale Diva e Donna, fornendo anche delle prove fotografiche che mostrano la cantante italo-francese intenta a parlare con il pilota. I toni usati dai due non sarebbero stati per nulla pacati: il magazine parla di una litigata in mezzo alla strada, con Iannone in auto ed Elodie fuori. Le urla dell’artista avrebbero fatto infuriare il centauro, che al termine della discussione se ne sarebbe andato in fretta e furia.