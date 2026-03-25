Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono in crisi: i rumors e l'indizio social
Dopo settimane di amore idilliaco arrivano i primi problemi: ecco cosa sta succedendo tra il pilota e l’attrice
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Scatti romantici, sorrisi complici e una passione nata all’improvviso, che però rischia di spegnersi con la stessa rapidità. Solo poche settimane fa Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales venivano paparazzati sul lago di Lugano in atteggiamenti affettuosi, durante cene intime e weekend lontani dai riflettori. Un’intesa più che evidente, ma che oggi appare già in fase di raffreddamento.
I dettagli della frequentazione
La fase della "luna di miele" tra il pilota e l’attrice sarebbe durata, quindi, appena tre mesi. Secondo il settimanale “Oggi”, il sentimento tra i due "si starebbe assopendo", anche se continuerebbero a mostrarsi complici e affiatati sia davanti ai paparazzi sia nella cerchia degli amici più vicini.
Un segnale importante arriva anche dai social: sul profilo Instagram di Iannone non compaiono più post, a eccezione di uno scatto con Papa Francesco risalente al 2018. Tutte le altre immagini sembrano essere scomparse, mentre resistono solo sporadiche interazioni, come qualche "like" lasciato dal pilota ai contenuti dell’attrice.
Un feeling che si raffredda
Dietro l’apparenza di complicità, dunque, si nasconderebbe una realtà diversa. Secondo le indiscrezioni, i rapporti si sarebbero progressivamente raffreddati e l’entusiasmo iniziale avrebbe lasciato spazio a una maggiore distanza emotiva. Un cambiamento che non è passato inosservato.
Il passato sentimentale e le visioni differenti
A pesare sarebbe soprattutto il momento personale di Morales. L’attrice arriva dalla lunga relazione con Raoul Bova, padre delle sue due figlie, Luna e Alma, una storia importante e molto esposta mediaticamente. Dopo la rottura, Rocío avrebbe scelto di vivere questa fase con maggiore leggerezza, privilegiando rapporti meno impegnativi e senza accelerazioni verso qualcosa di serio, come raccontato anche in una recente intervista.
Una visione che non coinciderebbe con quella di Iannone, che invece apparirebbe più coinvolto sentimentalmente. Anche il motociclista, però, non sarebbe del tutto sereno: alle spalle ha ancora la fine della relazione con Elodie, da cui starebbe cercando di riprendersi.
Tra social e vita pubblica
Come detto, nonostante tutto, i due continuano comunque a mostrarsi insieme e sorridenti. Un’apparente armonia che, secondo le voci, servirebbe anche a mantenere una certa immagine pubblica, mentre nella realtà il rapporto avrebbe già rallentato.
Oggi, tra impegni professionali e visioni sentimentali diverse, la coppia sembra attraversare una fase di crisi. Morales è concentrata al 100% sul tour teatrale di "Contrazioni pericolose", mentre Iannone sembra essere orientato verso una relazione più stabile.
Resta da capire se si tratta solo di un periodo negativo o dell’epilogo di una storia nata velocemente sotto i riflettori e consumatasi altrettanto in fretta.