Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Gli indizi dai social accendono il gossip
Il rapper e l'influencer starebbero pensando di fare il grande passo, pochi mesi dopo aver accolto la piccola Priscilla
Qualche scatto e un paio di frasi, quanto basta per scatenare la curiosità dei follower. Così Giulia De Lellis e Tony Effe lanciano su Instagram l'indiscrezione sulle loro possibili future nozze. I due, da poco genitori della piccola Priscilla, sarebbero pronti a dirsi "Sì" e a consolidare il loro amore.
Le storie Instagram
Il primo scatto pubblicato dall'influencer è un bacio tra lei e il compagno, accompagnato dalla didascalia "Ritratto di famiglia (o quasi)". Se qualcosa sta davvero bollendo in pentola, Tony Effe avrebbe quindi cambiato la sua posizione, dato che più volte aveva dichiarato di non volersi sposare.
Già le prove degli abiti?
Nelle altre foto condivise, Giulia De Lellis ha mostrato due tazzine di caffè, sullo sfondo un negozio, commentando: "In attesa di vedere l'abito dello sposo". Poi un selfie allo specchio in cui si definisce "Molto emozionata", e infine la foto di un capo d'abbigliamento bianco accompagnata dalla didascalia: "Ora tocca alla sposa".
Lontani dalla crisi di coppia
Qualora davvero arrivasse l'annuncio di queste chiacchierate nozze, cadrebbero i pettegolezzi su una presunta crisi di coppia. In molti, infatti, dubitavano della loro solidità per via della scelta di apparire poco in pubblico. Un eventuale matrimonio confermerebbe invece il fatto che Giulia e Tony siano più uniti che mai.