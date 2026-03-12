Botta e risposta sul matrimonio tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Dopo le dichiarazioni del rapper sulle nozze durante un'intervista a Le Iene, è arrivata la replica dell'influencer, affidata a due immagini pubblicate nelle sue Instagram Stories. Una risposta ironica che non è passata inosservata ai fan. Qualche giorno fa Tony Effe aveva raccontato apertamente che tra lui e la compagna esiste un vero e proprio confronto sul tema delle nozze. "C’è un dibattito in corso sul matrimonio" aveva spiegato il rapper, aggiungendo che la fidanzata sarebbe più propensa all'idea di sposarsi. Lui, invece, avrebbe qualche riserva: non ama stare troppo sotto i riflettori né essere al centro di grandi feste. "È un dibattito che andrà avanti per molto tempo" aveva concluso.