Giulia De Lellis risponde a Tony Effe sul matrimonio: arriva la frecciatina social
Dopo le parole del rapper sul "dibattito" in casa sulle nozze, l'influencer replica su Instagram con due immagini pungenti: una romantica e una decisamente più ironica
Botta e risposta sul matrimonio tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Dopo le dichiarazioni del rapper sulle nozze durante un'intervista a Le Iene, è arrivata la replica dell'influencer, affidata a due immagini pubblicate nelle sue Instagram Stories. Una risposta ironica che non è passata inosservata ai fan. Qualche giorno fa Tony Effe aveva raccontato apertamente che tra lui e la compagna esiste un vero e proprio confronto sul tema delle nozze. "C’è un dibattito in corso sul matrimonio" aveva spiegato il rapper, aggiungendo che la fidanzata sarebbe più propensa all'idea di sposarsi. Lui, invece, avrebbe qualche riserva: non ama stare troppo sotto i riflettori né essere al centro di grandi feste. "È un dibattito che andrà avanti per molto tempo" aveva concluso.
La risposta social di Giulia De Lellis
La replica di Giulia De Lellis non è arrivata con parole dirette, ma con immagini dal chiaro significato. Nella prima story, creata con l'intelligenza artificiale, i due appaiono in una classica fotografia di matrimonio: lei con un elegante velo di pizzo, lui impeccabile come uno sposo all'altare. I due posano guancia a guancia mentre mandano un bacio alla fotocamera. Sopra lo scatto, la scritta: "Il mio concetto di matrimonio". Un'immagine che richiama la visione più romantica e tradizionale delle nozze.
"Tony side": la frecciatina ironica
La seconda immagine, poi rimossa, aveva invece un tono decisamente più ironico. Con la scritta "Il suo, Tony Side" l'influencer ha condiviso un frame di un videoclip in cui Tony Effe si bacia con il collega Baby Syde, membro della Dark Polo Gang. Uno scatto originariamente pubblicato dallo stesso rapper e riproposto da Giulia De Lellis con un evidente intento scherzoso. Un modo per giocare sul tema del matrimonio e, allo stesso tempo, sostenere la carriera musicale del compagno.
Un dibattito destinato a durare
Tra romanticismo e ironia, il "dibattito" sulla possibilità di un matrimonio tra Giulia De Lellis e Tony Effe sembra, quindi, tutt'altro che chiuso. Le storie dell’influenzar sembrano confermare, con leggerezza, proprio quanto aveva detto il rapper: la discussione potrebbe andare avanti ancora a lungo. E mentre i fan osservano divertiti questo scambio social, resta una domanda: alla fine, chi la spunterà?