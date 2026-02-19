Giulia De Lellis mostra il beauty della figlia Priscilla: "Ecco cosa porto sempre con me"
L'influencer ha pubblicato su TikTok un video in cui svela il contenuto del beauty da viaggio della bambina, nata lo scorso 8 ottobre
Due foto di Giulia De Lellis con la figlia © Instagram
Giulia De Lellis ha pubblicato su TikTok un video dedicato al beauty della figlia Priscilla. L'influencer ha mostrato ai suoi follower cosa porta sempre con sé quando viaggia con la bambina, nata l'8 ottobre dalla relazione con il cantante Tony Effe. Giulia ha spiegato di viaggiare spesso, anche per lavoro, e di essersi organizzata con diversi beauty separati già da qualche anno. Ne ha uno per i capelli, uno per il makeup, uno per la skincare. Da quando ha adottato questo sistema non dimentica più niente. Stessa cosa l'ha fatta per Priscilla: un beauty sempre pronto con tutto l'essenziale, anche in caso di partenze all'ultimo minuto.
"Vi faccio vedere i prodottini che porto quando siamo in viaggio", ha detto nel video. Ha precisato che la figlia ha quattro mesi e che su di lei non le piace usare troppi prodotti. Priscilla ha una pelle molto sensibile e delicata, con accenni di dermatite che ogni tanto compaiono.
Cosa c'è dentro il beauty della piccola Priscilla
Giulia ha mostrato tutto, prodotto per prodotto. C'è un bagnoschiuma oleoso, scelto perché rimane idratante sulla pelle. Poi una crema corpo molto idratante, consigliata dal pediatra, perfetta anche per tutta la famiglia, ma soprattutto per la bambina quando compaiono le macchiettine di dermatite. Una crema viso specifica per la dermatite, che Giulia usa solo al bisogno: "Al primo utilizzo sparisce tutto", ha detto.
Oltre al bagnoschiuma porta sempre anche l'amido di riso, che alterna quando ha modo di fare il bagnetto in vasca. Lo definisce delicato e antinfiammatorio. Dentro il beauty ci sono due forbicette: una per le unghie della bambina, l'altra per tagliare le etichette dai vestiti, che a Giulia danno fastidio. Poi una spazzolina, una scatolina con i cotton fioc, la soluzione fisiologica per i lavaggi nasali.
Non mancano un termometro per misurare la temperatura dell'acqua del bagnetto e le salviettine umidificate. Giulia ha mostrato anche uno spray igienizzante che ha scoperto in ospedale dopo il parto e che usa per disinfettare qualsiasi superficie quando è in viaggio con la neonata.
Gli altri beauty sempre pronti
Ma non è finita qui. L'ex gieffina ha spiegato di avere altri beauty organizzati: uno con biberon, tutto l'occorrente per sterilizzare e i ciucci. Un altro con l'essenziale farmaceutico: vitamina D, tachipirina e un termometro. Latte e pannolini li calcola in base ai giorni di trasferta e li porta nella quantità precisa.
Alla fine del video Giulia ha esclamato: "Ce l'ho fatta!". Un modo per dire che finalmente è riuscita a mostrare una cosa che i suoi milioni di follower le chiedevano da tempo. Il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, tra mamme che si riconoscono nell'organizzazione maniacale e altre che hanno chiesto consigli sui prodotti.