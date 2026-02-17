Giulia De Lellis si mostra senza makeup e svela il luogo in cui adora truccarsi

È stata poi ospite più volte a “Pomeriggio Cinque” e nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del “Grande Fratello VIP”, senza però riuscire a ottenere la vittoria (andata a Daniele Bossari). Risale al 2018, invece, la partecipazione al programma della Gialappa’s Band “Mai dire Talk”. L’anno successivo è tornata a Uomini e Donne nello speciale “La scelta”. Nel 2020 ha condotto assieme a Gemma Galgani il programma web “Giortì” su Mediaset Play. Nonostante gli impegni televisivi, De Lellis non ha mai abbandonato i social, sui quali è sempre attiva e può contare su un vasto seguito: solo su Instagram ha più di cinque milioni e mezzo di follower.