Giulia De Lellis si mostra senza makeup e svela il luogo in cui adora truccarsi
L’influencer ha approfittato di un momento tranquillo per far vedere ai follower il suo volto al naturale e parlare delle sue abitudini
Lo screenshot di una storia di Giulia De Lellis © Instagram
Niente trucco, niente inganno: Giulia De Lellis è stupenda anche al naturale e non ha timore a mostrarsi sui social senza makeup. L’ha fatto in alcune storie pubblicate su Instagram dopo un allenamento in palestra. Nei video, l’influencer si trova nella sua automobile e parla di una novità in arrivo - il passaggio a un ufficio più grande - oltre a truccarsi davanti alla telecamera dello smartphone.
Il luogo in cui Giulia De Lellis si trucca più volentieri
Nel corso dei brevi filmati, De Lellis ha dichiarato che adora truccarsi in automobile e che ormai la considera una specie di “secondo bagno”.
Lo screenshot di una storia di Giulia De Lellis
Dovendosi spostare spesso per ragioni lavorative, l’influencer si porta sempre dietro un piccolo beauty case con tutto il necessario per imbellettarsi prima degli appuntamenti importanti o anche di occasioni meno impegnative.
Lo screenshot di una storia di Giulia De Lellis
È un modo per ottimizzare i tempi ed evitare le corse dell’ultimo minuto prima di uscire di casa, anche se c’è un piccolo prezzo da pagare: l’imbarazzo dovuto agli sguardi incuriositi dei passanti.
La carriera dell’influencer
Classe 1996, Giulia De Lellis è una giovane influencer nota soprattutto per i suoi contenuti dedicati al trucco e alla bellezza in generale, che le hanno permesso di diventare una testimonial per vari brand. Nel corso degli anni la sua fama si è estesa oltre i confini del web, grazie soprattutto alla partecipazione al programma “Uomini e Donne” nel 2016, in qualità di corteggiatrice del tronista Andrea Damante, con il quale ha avuto una relazione burrascosa durata circa due anni (fonte di ispirazione per il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, uscito nel 2019).
È stata poi ospite più volte a “Pomeriggio Cinque” e nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del “Grande Fratello VIP”, senza però riuscire a ottenere la vittoria (andata a Daniele Bossari). Risale al 2018, invece, la partecipazione al programma della Gialappa’s Band “Mai dire Talk”. L’anno successivo è tornata a Uomini e Donne nello speciale “La scelta”. Nel 2020 ha condotto assieme a Gemma Galgani il programma web “Giortì” su Mediaset Play. Nonostante gli impegni televisivi, De Lellis non ha mai abbandonato i social, sui quali è sempre attiva e può contare su un vasto seguito: solo su Instagram ha più di cinque milioni e mezzo di follower.