A rafforzare questa versione c'è anche la vita privata dell'attore: Alessandro Borghi è legato da anni a Irene Forti, per la precisione dal 2019, con cui ha una relazione solida e lontana dai riflettori. Per quanto riguarda Alice Campello e Morata, i due si erano separati nell'estate del 2024 con tanto di dichiarazioni ufficiali pubblicate su Instagram. Tuttavia, erano tornati insieme all'inizio del 2025, ma a gennaio 2026 si sono lasciati di nuovo, questa volta senza annunci pubblici.