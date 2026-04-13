Alice Campello e Alessandro Borghi insieme a Montecarlo: è nata una nuova coppia?
Tra sorrisi e tribuna vip al Masters 1000, le immagini accendono i rumor: cosa c'è dietro l'avvistamento
Alice Campello e Alessandro Borghi © Instagram
Le immagini di Alice Campello e Alessandro Borghi al Montecarlo Masters hanno fatto il giro dei social, alimentando l'idea di una possibile frequentazione. Dopo la separazione da Álvaro Morata, ogni movimento della modella veneziana finisce sotto la lente, e questa volta la sua presenza accanto all'attore romano ha acceso più di una suggestione. Ma, osservando meglio i dettagli, la scena cambia completamente prospettiva.
Dietro le immagini, il lavoro
Le clip che circolano non arrivano da paparazzi appostati, ma da contenuti ufficiali legati a sponsor presenti all'evento. Alice Campello e Alessandro Borghi erano infatti ospiti dello stesso brand, coinvolti in attività promozionali durante il torneo. Nessuna uscita segreta, nessun appuntamento nascosto: solo una presenza condivisa e perfettamente inserita nel contesto glamour del Principato.
Il loro arrivo insieme sugli spalti e le chiacchiere rilassate sono stati letti come segnali di complicità, ma si tratta di dinamiche comuni tra colleghi chiamati a rappresentare lo stesso marchio. In un ambiente come quello del Montecarlo Masters 1000 dove sport e intrattenimento si intrecciano, è normale vedere volti noti condividere spazi e momenti.
A rafforzare questa versione c'è anche la vita privata dell'attore: Alessandro Borghi è legato da anni a Irene Forti, per la precisione dal 2019, con cui ha una relazione solida e lontana dai riflettori. Per quanto riguarda Alice Campello e Morata, i due si erano separati nell'estate del 2024 con tanto di dichiarazioni ufficiali pubblicate su Instagram. Tuttavia, erano tornati insieme all'inizio del 2025, ma a gennaio 2026 si sono lasciati di nuovo, questa volta senza annunci pubblici.
Weekend tra star e suggestioni
Non solo Borghi. Nel corso dello stesso weekend, Alice Campello è stata vista anche accanto ad Arón Piper, volto noto della serie televisiva Élite. Anche in questo caso, le immagini hanno acceso nuove ipotesi sentimentali, subito ridimensionate: posti assegnati e coincidenze logistiche, nulla di più.
Il torneo, vinto in finale da Jannik Sinner (il suo primo trionfo a un Masters 1000 sulla terra battuta) contro Carlos Alcaraz per 7-6, 6-3, si è confermato un punto d'incontro per il jet-set internazionale. Tra le presenze più notate anche Usain Bolt, Martin Garrix e Elisabetta Gregoraci, a dimostrazione di quanto Montecarlo sia ormai un crocevia tra sport, spettacolo e business. Per ora, quindi, nessuna nuova storia all'orizzonte. Solo una giornata tra tribune e riflettori, dove il confine tra realtà e narrazione social continua a essere, ancora una volta, sottilissimo.