Per Fedez si tratta del terzo figlio: il rapper è già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, concluso ufficialmente nel 2025. Dopo la separazione, l'artista ha intrapreso una nuova relazione con Giulia Honegger, iniziata nell'estate dello stesso anno e resa pubblica attraverso foto e momenti condivisi sui social. Da allora, la coppia è apparsa sempre più affiatata, fino alla notizia della gravidanza.