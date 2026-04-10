Fedez, è ufficiale: sarà papà per la terza volta
Dopo settimane di indizi e messaggi nascosti, il rapper conferma la gravidanza di Giulia Honegger con uno scatto nelle storie Instagram: pancione in evidenza e piedi nudi sulla spiaggia
Il momento tanto atteso è arrivato: Fedez ha ufficializzato che diventerà padre per la terza volta. A confermare la notizia è stato lo stesso artista, che nelle sue storie su Instagram ha pubblicato una foto della compagna Giulia Honegger. Nello scatto, lei appare in spiaggia, a piedi nudi, con il pancione ormai ben visibile: un'immagine semplice ma inequivocabile, che mette fine ai dubbi degli ultimi mesi.
Dalle indiscrezioni social alla conferma
L'annuncio arriva al termine di settimane di rumors e segnali indiretti. Già a metà marzo si parlava con insistenza di una possibile gravidanza: alcune foto avevano mostrato un accenno di pancino. Pochi giorni dopo, era stato lo stesso Fedez a pubblicare contenuti social che molti avevano interpretato come un "annuncio nascosto". In particolare, un video condiviso nelle storie mostrava la coppia in un momento domestico: tra i dettagli osservati dai fan, proprio quel pancino sospetto che aveva riacceso il gossip.
I messaggi nascosti degli ultimi mesi
Negli ultimi tempi, ogni mossa social del rapper è stata letta come un possibile indizio. A inizio febbraio, ad esempio, aveva fatto discutere la comparsa di un anello all'anulare di Giulia, intravisto in alcune storie, mentre continuavano a circolare voci su una possibile "cicogna in arrivo".
Anche episodi apparentemente scollegati avevano contribuito ad alimentare le ipotesi. Come quando Fedez aveva annunciato l'arrivo di "un nuovo membro della famiglia": molti avevano pensato a un figlio, salvo poi scoprire che si trattava del cane Maurizio. Un equivoco che però aveva ulteriormente acceso l'attenzione sul tema.
Un nuovo capitolo dopo la fine con Chiara Ferragni
Per Fedez si tratta del terzo figlio: il rapper è già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, concluso ufficialmente nel 2025. Dopo la separazione, l'artista ha intrapreso una nuova relazione con Giulia Honegger, iniziata nell'estate dello stesso anno e resa pubblica attraverso foto e momenti condivisi sui social. Da allora, la coppia è apparsa sempre più affiatata, fino alla notizia della gravidanza.
Ora, però, non servono più interpretazioni o indizi social: con lo scatto pubblicato nelle storie, Fedez ha scelto di uscire allo scoperto. E lo ha fatto nel suo stile, trasformando un semplice momento condiviso in una conferma ufficiale.