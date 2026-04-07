Fedez, nozze in vista con Giulia Honegger? Spunta una data

In occasione di queste vacanze pasquali, Fedez e Giulia Honegger hanno scelto Forte dei Marmi, luogo molto caro all'ex moglie del rapper. Giorni lontani dalla vita frenetica di Milano e all'insegna del relax tra mare, sole e musica. La coppia ha condiviso diversi scatti sui social della permanenza sul litorale toscano e in uno di questi sembra essersi intravisto il pancino che confermerebbe la gravidanza. Tuttavia, sia le voci riguardo quest'ultima che le nozze rimangono ancora non confermate.