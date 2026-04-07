l'indiscrezione dai social

Fedez, nozze in vista con Giulia Honegger? Spunta una data

Dopo le voci sulla presunta gravidanza, il rapper e la stilista sarebbero pronti a fare il grande passo

07 Apr 2026 - 11:33
© Instagram

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Non smettono di rincorrersi i gossip intorno a Fedez e Giulia Honegger. Secondo fonti vicine alla coppia, divulgate poi su Instagram dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, i due sarebbero pronti a dirsi "Sì". Un'indiscrezione che arriva poco dopo quella della gravidanza, che non ha ancora trovato conferme o smentite.

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Matrimonio nel 2027?

 Secondo Rosica, conosciuto sul web come Investigatore social, il rapper e la stilista milanese avrebbero parlato di nozze durante il pranzo di Pasqua. Un indizio importante, balzato all'occhio dei più attenti, è l'anello all'anulare sinistro di Giulia, comparso nelle recenti Storie Instagram di Fedez. Il matrimonio sarebbe fissato per l'estate 2027, a due anni dal loro primo incontro e a un anno di distanza dall’ipotetica nascita del loro primo figlio, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'estate. 

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Le vacanze di Pasqua a Forte dei Marmi

 In occasione di queste vacanze pasquali, Fedez e Giulia Honegger hanno scelto Forte dei Marmi, luogo molto caro all'ex moglie del rapper. Giorni lontani dalla vita frenetica di Milano e all'insegna del relax tra mare, sole e musica. La coppia ha condiviso diversi scatti sui social della permanenza sul litorale toscano e in uno di questi sembra essersi intravisto il pancino che confermerebbe la gravidanza. Tuttavia, sia le voci riguardo quest'ultima che le nozze rimangono ancora non confermate.

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