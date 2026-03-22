Dopo settimane di voci e smentite, la risposta sembra essere arrivata nel modo più semplice e diretto possibile: un momento di quotidianità condiviso sui social. Fedez ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video girato in casa, dove appare insieme alla compagna Giulia Honegger. I due sono sdraiati sul divano, abbracciati, mentre tra loro si muove il piccolo Maurizio, il cane adottato di recente. Ma è un dettaglio a catturare l'attenzione dei follower: un pancino accennato che ha immediatamente riacceso i rumors sulla gravidanza. Non ancora una conferma ufficiale da parte degli interessati, ma in quella foto molti leggono un "annuncio nascosto".