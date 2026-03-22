Fedez, annuncio "nascosto" a sorpresa: Giulia Honegger sarebbe incinta
Dai rumor social agli indizi sempre più evidenti: un video e uno scatto condivisi dal rapper trasformano il gossip in una conferma quasi ufficiale della gravidanza di Giulia Honegger
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Dopo settimane di voci e smentite, la risposta sembra essere arrivata nel modo più semplice e diretto possibile: un momento di quotidianità condiviso sui social. Fedez ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video girato in casa, dove appare insieme alla compagna Giulia Honegger. I due sono sdraiati sul divano, abbracciati, mentre tra loro si muove il piccolo Maurizio, il cane adottato di recente. Ma è un dettaglio a catturare l'attenzione dei follower: un pancino accennato che ha immediatamente riacceso i rumors sulla gravidanza. Non ancora una conferma ufficiale da parte degli interessati, ma in quella foto molti leggono un "annuncio nascosto".
Dalle indiscrezioni alla quasi ufficialità
Per settimane la coppia ha scelto il silenzio, evitando di commentare le voci sempre più insistenti. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun annuncio esplicito. Eppure, prima il video e poi una foto pubblicata dallo stesso Fedez sembrano parlare chiaro. Nello scatto, apparentemente informale, la coppia appare rilassata sul divano: un'immagine domestica che però, osservata più attentamente, mostra una gravidanza ormai difficile da nascondere. Senza bisogno di parole, il messaggio è arrivato forte e chiaro ai fan.
Un nuovo capitolo per Fedez
Se confermata, si tratterebbe del terzo figlio per il rapper, dopo Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. La relazione con Giulia Honegger è iniziata nell'estate del 2025 e rappresenta il primo legame importante dopo la separazione. Un rapporto cresciuto rapidamente, fino alla scelta, secondo molti, di allargare la famiglia in tempi brevi.
Chi è Giulia Honegger
Giovane stilista e imprenditrice milanese, Giulia Honegger si è fatta strada nel mondo della moda fondando nel 2024 un brand insieme all'amica Lucrezia Savol di Bellavitis. La sua relazione con Fedez è diventata pubblica pochi mesi dopo, attirando subito l'attenzione mediatica. Riservata ma sempre più presente accanto al rapper, era al suo fianco anche durante il periodo di Festival di Sanremo 2026, dove lui aveva inizialmente smentito le voci di gravidanza, una scelta che oggi molti interpretano come legata alla prudenza dei primi mesi.
Una famiglia che cresce (anche a quattro zampe)
Prima ancora del possibile arrivo di un bebè, la coppia aveva già allargato la famiglia con l'arrivo di Maurizio, un cagnolino presentato sui social a marzo 2026. Il piccolo si è subito affiancato a Silvio, il Golden Retriever adottato da Fedez nel 2024. Ed è proprio Maurizio a comparire nel video e nella foto che hanno scatenato il gossip: un dettaglio tenero che contribuisce a costruire un racconto familiare intimo, fatto più di immagini che di dichiarazioni. Arriverà un annuncio ufficiale o la coppia continuerà a lasciare indizi sui social?