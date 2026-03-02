A condividere il momento è Fedez, appena rientrato a Milano dopo la settimana sanremese. Accanto a lui, Giulia Honegger, sorridente e già alle prese con la nuova routine formato puppy. Negli ultimi giorni il tam tam era partito veloce: si parlava di una possibile dolce attesa, di un annuncio studiato, magari legato proprio al palco del Festival. Indizi? Più suggestioni che prove. Ma quando si tratta di celeb, basta una frase ambigua o uno sguardo complice per accendere le ipotesi. E invece no. Nessun fiocco rosa o azzurro. Nessun comunicato solenne. Solo un cucciolo che corre per casa e ribalta la narrativa in un secondo.