Fedez e Giulia Honneger aspetterebbero una bimba: nuove indiscrezioni sulla gravidanza
A dimostrarlo, secondo "Chi", ci sarebbero delle foto in cui la compagna del rappe indossa un top che lascerebbe intravedere un accenno di pancino
Presto Fedez potrebbe diventare padre per la terza volta. Secondo quanto rivelato dal settimanale "Chi", Giulia Honegger, la nuova compagna del rapper dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, sarebbe incinta. A dimostrarlo ci sarebbero delle foto in cui la giovane, che lavora nel mondo della moda, indossa un top che lascerebbe intravedere un accenno di pancino.
Nelle nuove foto, scattate a Milano, la coppia si mostra ancora una volta unita e complice. La felicità che traspare dagli scatti potrebbe essere legata all’arrivo di una notizia positiva, come una gravidanza. Inoltre, nella rubrica "C'è Chi dice", Giuseppe Candela riporta che Fedez avrebbe già messo al corrente Chiara Ferragni della situazione, ottenendo una reazione positiva.
Il legame tra Fedez e Giulia Honegger
La relazione tra Fedez e Giulia è iniziata ufficialmente nell’estate del 2025, quando i due hanno pubblicato sui social delle foto assieme durante una vacanza a Porto Cervo. Tra gli scatti presenti nel carosello ce n’era anche uno che mostrava un bacio appassionato, segno inequivocabile dell’inizio di un nuovo amore. E a spazzare gli eventuali dubbi residui ci pensava la didascalia: "Non può piovere per sempre".
La relazione sembra andare a gonfie vele e un'eventuale gravidanza potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta. Nel corso dei mesi Giulia ha avuto modo di passare del tempo con Vittoria e Leone, i figli che Fedez ha avuto con Chiara Ferragni, soprattutto durante la vacanza a St. Moritz dello scorso gennaio.
Chi è Giulia Honegger?
Giulia Honegger ha 29 anni e, in base a quanto riportato sul suo profilo LinkedIn, si è formata al Collegio San Carlo, uno dei più prestigiosi di Milano, per poi intraprendere una carriera nel mondo della moda. Risale al 2024 il lancio del brand di abbigliamento "Ayme" assieme alla sua migliore amica, Lucrezia.
Il cane Maurizio
A inizio marzo la famiglia di Fedez si è già allargata. Il rapper e Giulia, infatti, hanno accolto nelle loro vite Maurizio, un chihuahua toy a pelo lungo. Nella storia Instagram nella quale ha svelato l’arrivo del nuovo amico a quattro zampe, che farà compagnia al golden retriever Silvio, Fedez ha cavalcato le voci di corridoio e le aspettative dei follower, giocando con il nome del cane (che andrebbe benissimo anche per un bambino) e l'inquadratura. Lo scodinzolante Maurizio, infatti, è apparso solo al termine della storia, lasciando con il fiato sospeso i fan del cantante fino all'ultimo.