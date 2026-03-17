Fedez e Giulia Honneger aspetterebbero una bimba: nuove indiscrezioni sulla gravidanza

A inizio marzo la famiglia di Fedez si è già allargata. Il rapper e Giulia, infatti, hanno accolto nelle loro vite Maurizio, un chihuahua toy a pelo lungo. Nella storia Instagram nella quale ha svelato l’arrivo del nuovo amico a quattro zampe, che farà compagnia al golden retriever Silvio, Fedez ha cavalcato le voci di corridoio e le aspettative dei follower, giocando con il nome del cane (che andrebbe benissimo anche per un bambino) e l'inquadratura. Lo scodinzolante Maurizio, infatti, è apparso solo al termine della storia, lasciando con il fiato sospeso i fan del cantante fino all'ultimo.