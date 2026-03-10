Chiara Ferragni e la nuova fiamma: chi è José Hernandez?
La relazione tra i due sarebbe nata in Colombia durante le ultime vacanze natalizie. Di recente sarebbero stati paparazzati in un parco a Milano
Una foto di Jose Hernandez © Instagram
Chiara Ferragni avrebbe una nuova fiamma. Dopo il divorzio da Fedez, l'influencer aveva iniziato una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, terminata ormai da qualche mese. Ora nella sua vita sembra essere entrato José Hernandez, un manager di origini colombiane. A lanciare il gossip è il settimanale Chi.
La nascita della nuova coppia
Chiara avrebbe conosciuto José durante le vacanze natalizie, quando ha raggiunto la Colombia assieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Lontana dalle solite responsabilità, l'influencer si è concessa un viaggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza, durante il quale l'incontro con il manager sarebbe stato la proverbiale ciliegina sulla torta. Dopo aver mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione per diverse settimane, i due sarebbero stati paparazzati in un parco a Milano mentre portavano a spasso la cagnolina Paloma prima di incontrarsi con Marina Di Guardo, la madre di Chiara. Alcune foto non ancora pubblicate li mostrerebbero intenti a darsi un bacio.
Chi è José Hernandez
Di José Hernandez non si sa tantissimo, soprattutto perché, a differenza di Chiara Ferragni, tende a non mostrarsi troppo sui social. Il suo profilo Instagram (josedhdz), che conta poco più di 2.100 follower, è privato e riporta poche informazioni: oltre al nome e al cognome c'è solo un riferimento a Milano (città in cui vive) e il tag a un ristorante. Si sa però che lavora come Global Business Manager presso Yokohama TWS, una multinazionale attiva nel settore degli pneumatici, e che, dopo aver studiato ingegneria gestionale all'Universidad del Norte (in Colombia), si è trasferito in Italia, dove ha conseguito un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. In passato ha lavorato anche per Pirelli e Prometeon Tyre Group, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Sales OE Europe.
Il tag a @papiskitchen11 porta a pensare che potrebbe avere degli interessi anche nel settore della ristorazione. Si tratta, infatti, di un format di cucina colombiana che occasionalmente porta avanti delle collaborazioni con il locale milanese Casa Azul.
L’importanza della nuova relazione
Dopo le ultime disavventure sentimentali e le vicende legali che l'hanno vista protagonista, Chiara Ferragni sembrerebbe alla ricerca di una relazione stabile, anche per il bene dei figli Leone e Vittoria. Frequentare un uomo lontano dai riflettori potrebbe rivelarsi la mossa giusta, ma chiaramente è ancora presto per poter esprimere giudizi. Il legame con Jose Hernandez, non ancora reso ufficiale, è nato da poco e al momento sembra ancora nel pieno della fase "luna di miele".