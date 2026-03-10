Di José Hernandez non si sa tantissimo, soprattutto perché, a differenza di Chiara Ferragni, tende a non mostrarsi troppo sui social. Il suo profilo Instagram (josedhdz), che conta poco più di 2.100 follower, è privato e riporta poche informazioni: oltre al nome e al cognome c'è solo un riferimento a Milano (città in cui vive) e il tag a un ristorante. Si sa però che lavora come Global Business Manager presso Yokohama TWS, una multinazionale attiva nel settore degli pneumatici, e che, dopo aver studiato ingegneria gestionale all'Universidad del Norte (in Colombia), si è trasferito in Italia, dove ha conseguito un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. In passato ha lavorato anche per Pirelli e Prometeon Tyre Group, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Sales OE Europe.