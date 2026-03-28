Fedez compie 36 anni, festa anticipata a Disneyland Paris
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Un like lasciato sotto un post su Instagram accende la curiosità e scatena l’entusiasmo dei fan: sarà un maschietto o una femminuccia?
Ormai non è più un segreto: Fedez e Giulia Honegger aspettano il loro primo figlio insieme. La conferma è arrivata da uno scatto sui social in cui si intravedeva chiaramente il pancino di Giulia, mettendo fine a settimane di indiscrezioni e speculazioni.
L’entusiasmo dei fan cresce di giorno in giorno, e un nuovo indizio apparso su Instagram ha fatto impazzire tutti: il sesso del nascituro potrebbe essere stato spoilerato per errore.
Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, il bebè in arrivo sarebbe un maschietto. A far nascere il sospetto è stato un like che la migliore amica di Giulia, Mariavittoria, avrebbe messo a un contenuto di "Webboh" che parlava proprio del possibile arrivo di un figlio maschio.
Al momento, però, né Fedez né Giulia hanno confermato o smentito ufficialmente questa informazione, mantenendo il loro solito riserbo.
Per Fedez si tratta del terzo figlio; il cantante, infatti, è già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, conclusosi ufficialmente a luglio 2025.
Dopo la fine della relazione con l’influencer, il rapper ha ritrovato serenità e stabilità accanto a Giulia Honegger, costruendo con lei un nuovo capitolo sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni, Fedez avrebbe già informato la sua ex moglie della gravidanza, cercando di mantenere la massima trasparenza con la madre dei suoi primi due figli.
Giulia Honegger, 23 anni, è una giovane stilista e imprenditrice milanese. Ha fondato un brand di moda insieme a Lucrezia Savoldi Bellavitis e, dall’estate 2025, è legata sentimentalmente a Fedez.
Per il rapper, questa sarebbe la prima relazione importante dopo la separazione da Chiara Ferragni, e Giulia sembra aver portato una ventata di serenità nella sua vita personale.
A catturare l’attenzione dei fan sono soprattutto i piccoli segnali dai social: like sospetti, commenti velati e gesti apparentemente innocenti che hanno subito acceso la curiosità delle pagine di gossip. Nonostante l’interesse crescente, la coppia ha scelto di mantenere un certo riserbo, confermando la gravidanza ma senza svelare i dettagli più intimi, per vivere questo momento lontano dalla luce dei riflettori.
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