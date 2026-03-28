Giulia Honegger, 23 anni, è una giovane stilista e imprenditrice milanese. Ha fondato un brand di moda insieme a Lucrezia Savoldi Bellavitis e, dall’estate 2025, è legata sentimentalmente a Fedez.

Per il rapper, questa sarebbe la prima relazione importante dopo la separazione da Chiara Ferragni, e Giulia sembra aver portato una ventata di serenità nella sua vita personale.