Jennifer Aniston e Jim Curtis, matrimonio in vista? I rumors che accendono il gossip
L'attrice pronta a sposare il compagno? La coppia sogna nozze intime in Europa, tra terapia condivisa e la convinzione di essersi amati in un'altra vita
A 56 anni, Jennifer Aniston sembra aver trovato la serenità che cercava da diverso tempo. Al suo fianco c'è Jim Curtis, ipnotista e coach specializzato in percorsi di trasformazione personale, e tra i due le cose starebbero andando talmente bene da far parlare già di un possibile terzo matrimonio per la star di Friends.
Nozze intime in Europa: il sogno della coppia
Secondo quanto riportato dal tabloid britannico "The Mirror", Aniston e Curtis starebbero accarezzando l'idea di un matrimonio intimo, lontano dai riflettori di Hollywood, con l'Europa come scenario. Una scelta che racconta molto della fase che l'attrice sta attraversando: niente cerimonie sfarzose, niente esclusive milionarie, ma un passo costruito sulla solidità di un percorso fatto insieme. Una fonte vicina alla coppia ha raccontato al giornale britannico che Jennifer "è raggiante" e sente di aver aspettato tutta la vita un amore così semplice e autentico.
Terapia di coppia e vite passate: il legame profondo tra Jen e Jim
Quello che distingue questa relazione dalle precedenti è il percorso condiviso che i due hanno intrapreso. Aniston e Curtis stanno lavorando insieme sull'elaborazione delle esperienze dolorose del passato, un cammino di crescita che li ha avvicinati in modo profondo. Il dettaglio più singolare? Entrambi sarebbero convinti di essersi già incontrati in una vita precedente. Secondo la stessa fonte, Jen e Jim credono che le loro anime fossero destinate a ritrovarsi per completare un viaggio iniziato altrove.
Chi è Jennifer Aniston: da Rachel Green a icona globale
Nata a Los Angeles l'11 febbraio 1969, Jennifer Aniston è diventata un volto indimenticabile della televisione mondiale grazie al ruolo di Rachel Green in Friends, serie che l'ha accompagnata dal 1994 al 2004. Al cinema ha alternato commedie di successo e prove drammatiche apprezzate dalla critica. Nella vita privata, il matrimonio con Brad Pitt (2000-2005) e quello con l'attore e regista Justin Theroux (2015-2017) hanno segnato due capitoli intensi e pubblici, entrambi conclusi senza figli. Oggi, con Curtis, sembra aver scelto un percorso più riservato e consapevole.
Chi è Jim Curtis: il coach che ha conquistato la star
Jim Curtis opera nel mondo dello sviluppo personale e dell'ipnosi trasformazionale, un approccio che lavora sul riequilibrio di emozioni, linguaggio e comportamenti per favorire cambiamenti profondi. Non è un volto noto al grande pubblico, e questo sembra essere parte del suo fascino agli occhi di Aniston: un uomo fuori dall'industria dello spettacolo, con un mestiere fondato sull'ascolto e sulla cura interiore. Il contrario esatto del clamore che ha accompagnato le sue relazioni precedenti.