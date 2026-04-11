Quello che distingue questa relazione dalle precedenti è il percorso condiviso che i due hanno intrapreso. Aniston e Curtis stanno lavorando insieme sull'elaborazione delle esperienze dolorose del passato, un cammino di crescita che li ha avvicinati in modo profondo. Il dettaglio più singolare? Entrambi sarebbero convinti di essersi già incontrati in una vita precedente. Secondo la stessa fonte, Jen e Jim credono che le loro anime fossero destinate a ritrovarsi per completare un viaggio iniziato altrove.