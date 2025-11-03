Jennifer Aniston ufficializza il nuovo amore: ecco chi è

Si tratta di Jim Curtis, life coach e “love guru” con cui l'attrice fa coppia da alcuni mesi
Jennifer Aniston non è più single e, dopo mesi di indiscrezioni, ha finalmente presentato ai follower (e al mondo) il suo nuovo amore. Si tratta di Jim Curtis, affascinante 50enne che di professione è life coach e “love guru”. I due farebbero coppia fissa già da qualche mese e l'attrice ha approfittato del compleanno del compagno per ufficializzare la relazione. "Buon compleanno mio prezioso amore" il messaggio inequivocabile, con tanto di cuoricino rosso, pubblicato da Jennifer a corredo dell'immagine della coppia abbracciata.
Il profilo Instagram dell'Aniston è stato inondato da messaggi di congratulazioni e auguri, anche se i follower più attenti avevano già notato Jim in alcuni post pubblicati dall'attrice. L'uomo era infatti apparso di spalle al tramonto nel suo album delle vacanze estive, tra gli scatti in compagnia degli amici e le immagini di paesaggi suggestivi. Dopo qualche mese la love story si è fatta seria e l'attrice l'ha presentato ufficialmente come suo compagno. I primi rumors erano iniziati a circolare a luglio, quando erano stati avvistati insieme a Maiorca, in compagnia dell’amico Jason Bateman. A fine estate erano stati pizzicati di nuovo a New York, durante un'uscita a quattro con Courteney Cox e Johnny McDaid.
Jim Curtis è un life coach e con la sua esperienza nel campo del benessere mentale avrebbe riportato la serenità nella vita di Jennifer. Non è quindi un caso che l'attrice abbia recentemente fatto i conti con un pettegolezzo che la tormenta da anni. In un'intervista ad "Harper's Bazaar" l'attrice ha smentito seccamente le dicerie secondo cui non avrebbe voluto avere figli perché è una "stacanovista egoista". La verità, infatti, è ben più dolorosa ma negli anni è stata trattata dal gossip con troppa superficialità "Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia. Io non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici", ha dichiarato la Aniston. "Arriva un momento in cui non si può fare a meno di sentire tutte queste cose, il racconto di come non avrò un bambino, non avrò una famiglia, perché sono un'egoista e una maniaca del lavoro. Mi colpisce, sono solo un essere umano. Siamo tutti esseri umani".