Jennifer Aniston ufficializza il nuovo amore: ecco chi è

Jim Curtis è un life coach e con la sua esperienza nel campo del benessere mentale avrebbe riportato la serenità nella vita di Jennifer. Non è quindi un caso che l'attrice abbia recentemente fatto i conti con un pettegolezzo che la tormenta da anni. In un'intervista ad "Harper's Bazaar" l'attrice ha smentito seccamente le dicerie secondo cui non avrebbe voluto avere figli perché è una "stacanovista egoista". La verità, infatti, è ben più dolorosa ma negli anni è stata trattata dal gossip con troppa superficialità "Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia. Io non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici", ha dichiarato la Aniston. "Arriva un momento in cui non si può fare a meno di sentire tutte queste cose, il racconto di come non avrò un bambino, non avrò una famiglia, perché sono un'egoista e una maniaca del lavoro. Mi colpisce, sono solo un essere umano. Siamo tutti esseri umani".