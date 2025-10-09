Jennifer Aniston dice stop ai pettegolezzi: "Ho provato per 20 anni ad avere figli"

Per anni Jennifer Aniston ha dovuto sentire e leggere le ipotesi più disparate sul fatto che non avesse figli. Adesso si è stancata e ha deciso di dire la sua. L'attrice, in una intervista rilasciata ad "Harper's Bazaar" ha smentito seccamente le affermazioni secondo cui non avrebbe voluto diventare madre perché è una "stacanovista egoista", sentendo il bisogno di correggere la "falsa narrativa" sul perché non abbia messo su famiglia. "Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici" ha detto.