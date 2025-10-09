Jennifer Aniston dice stop ai pettegolezzi: "Ho provato per 20 anni ad avere figli"

L'attrice in una intervista ad "Harper's Bazaar" ha voluto chiarire una volta per tutte perché non abbia mai avuto figli
© IPA
Per anni Jennifer Aniston ha dovuto sentire e leggere le ipotesi più disparate sul fatto che non avesse figli. Adesso si è stancata e ha deciso di dire la sua. L'attrice, in una intervista rilasciata ad "Harper's Bazaar" ha smentito seccamente le affermazioni secondo cui non avrebbe voluto diventare madre perché è una "stacanovista egoista", sentendo il bisogno di correggere la "falsa narrativa" sul perché non abbia messo su famiglia. "Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici" ha detto.
Jennifer Aniston, 56 anni, è stata sposata per cinque anni con Brad Pitt e dopo arrivato il matrimonio con Justin Theroux, durato due anni e mezzo (nell'arco di una relazione di quasi 11 anni). Matrimoni entrambi naufragati, ai quali sono seguiti relazioni più sporadiche e dal breve respiro. Al momento sarebbe legata all'ipnotista e "coach trasformazionale" Jim Curtis. Ma in tutti questi legami non è mai arrivato un figlio, cosa che ha portato molti a pensare che fosse lei a mettere davanti il lavoro e la carriera alla possibilità di allargare la famiglia.
"Non sono affari di nessun'altro - ha detto -. Ma arriva un momento in cui non si può fare a meno di sentire tutte queste cose, il racconto di come non avrò un bambino, non avrò una famiglia, perché sono un'egoista, una maniaca del lavoro. Mi colpisce - ha proseguito -, sono solo un essere umano. Siamo tutti esseri umani. Per questo ho pensato: "Ma che diavolo?".