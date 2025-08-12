Jennifer Aniston: "Matthew Perry? Sono felice abbia smesso di soffrire"

L'attrice ha ricordato l'amico e collega di "Friends"
Jennifer Aniston era stata una delle persone più colpite dalla morte di Matthew Perry, scomparso nel 2023, tanto che amici e familiari avevano temuto per la sua salute. A quasi due anni dalla scomparsa dell'amico, l'attrice è tornata a parlare di lui a "Vanity Fair". Pur non citando esplicitamente i suoi problemi di tossicodipendenza, ha ammesso: "Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile. Sono felice che non soffra più".
"Sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo, perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così", ha continuato. L'amicizia tra i due era fortissima e l'ultima volta che si erano sentiti era stato poche ore prima del decesso. Proprio per questo in tanti avevano temuto che crollasse in pezzi. Nei giorni immediatamente successivi al lutto "Page Six" aveva fatto sapere che si era trincerata in casa, senza più rispondere ai messaggi degli amici e che aveva perso cinque chili.
La Aniston è riuscita a superare il momento buio, così come è riuscita a superare due divorzi. All'inizio degli anni Duemila lei e Brad Pitt erano la coppia più invidiata di Hollywood, ma poi lui perse la testa per Angelina Jolie e nel 2005 il matrimonio andò in pezzi. Ironia della sorte è rimasta molta amica di un'altra ex famosa di Pitt, Gwyneth Paltrow. "Parliamo anche di Brad, come potremmo non farlo? Siamo ragazze. Ma ci scambiamo anche consigli sul benessere, ci chiediamo: Tu cosa fai per questo? Hai un medico nuovo per quest’altro?", ha confidato.
Il secondo matrimonio, quello con Justin Theroux, è finito nel 2018 in maniera amichevole e da quel momento è ufficialmente single anche se i gossip non sono mancati. Alcuni tabloid l’hanno accostata a Pedro Pascal altri addirittura a Barack Obama. Aniston ha ammesso di conoscere meglio Michelle Obama che il marito: "Ho avuto la fortuna di cenare con lei un mese fa. Di quella voce non si è accennato. Credo che alla fine chi si trova al centro di certe notizie non ci faccia davvero caso".
