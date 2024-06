Jennifer Aniston è stata intervistata dalla collega Quinta Brunson, star e creatrice della serie tv "Abbott Elementary", per "Variety". Quando la Brunson ha nominato Matthew Perry, chiedendo come fosse rivedere "Friends" dopo la sua morte, la Aniston non ha trattenuto le lacrime: "Oh Dio, non farmi piangere! ". Una reazione che ha stupito molto la collega, che le ha subito fatto portare un fazzoletto: "Stai già piangendo. Vuoi un minuto? Non c'è bisogno di parlarne".