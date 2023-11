Courtney Cox nel suo primo post su Instagram dedicato a Matthew Perry ha spiegato: "Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come me con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorresti poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti". L'attrice ha rivelato: "Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l'inizio della loro storia d'amore", condividendo una scena di "Friends" in cui i due personaggi sono a letto. "In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile", conclude.

Il comunicato del cast di Friends

In precedenza Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, e David Schwimmer avevano affidato a People un comunicato congiunto di cordoglio: "Siamo tutti così assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma ora ci concederemo un momento per affrontare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile. In futuro diremo di più, se e quando saremo in grado di farlo. Per ora i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutte le persone che l'hanno amato in tutto il mondo".