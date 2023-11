Matthew Perry, il suo compagno di "Friends" Matt LeBlanc: "Non ti dimenticherò mai"

Il post - "Apri le ali e vola, fratello, sei finalmente libero. Tanto amore. E immagino che ti terrai il 20 dollari che mi devi", conclude LeBlanc.

Il comunicato congiunto del cast di "Friends" - Il Joey di "Friends" è il primo dei membri del cast che rompe il silenzio sui social. Dopo la morte del loro amico e collega, gli altri cinque della serie - Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, e David Schwimmer - avevano affidato a People un comunicato congiunto di cordoglio, scrivendo: "Siamo tutti così assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma ora ci concederemo un momento per affrontare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile. In futuro diremo di più, se e quando saremo in grado di farlo. Per ora i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutte le persone che l'hanno amato in tutto il mondo".