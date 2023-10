Nel comunicato congiunto sulla morte di Matthew Perry, le co-star di "Friends" hanno aggiunto: "C'è così tanto da dire, ma ora ci concederemo un momento per affrontare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile". E poi hanno voluto sottolineare: "In futuro diremo di più, se e quando saremo in grado di farlo. Per ora i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutte le persone che l'hanno amato in tutto il mondo".

Tgcom24

Il messaggio dei creatori di "Friends" Marta Kauffman, David Crane e il produttore esecutivo Kevin Bright, co-creatori di "Friends" hanno spiegato: "Siamo scioccati e profondamente, profondamente rattristati", aggiungendo: "Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta incarnare il ruolo di Chandler Bing, non c'era nessun altro per noi".

La morte Sabato 28 ottobre Matthew Perry è stato infatti trovato all'interno della sua jacuzzi e nell'abitazione di Los Angeles non sono state trovate droghe. L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando i soccorsi sono stati chiamati per un "uomo con arresto cardiaco". Poco dopo, intorno alle 16:10, il Dipartimento della polizia di Los Angeles è stato chiamato per indagare sulla morte di un uomo cinquantenne. La polizia ha rinvenuto tanti farmaci anti-ansia e antidepressivi: ci vorranno mesi prima che gli esami tossicologici diano risultati, hanno fatto sapere le forze dell'ordine che escludono qualsiasi matrice sospetta. Nel 2022 l'attore aveva confessa, attraverso la sua autobiografia: "Sono quasi morto a causa della dipendenza da oppioidi". Secondo Tmz, il 54enne aveva avuto una giornata normale prima di morire: aveva giocato due ore a pickleball, uno sport di cui era fanatico, in un club vicino casa. Aveva poi chiesto al suo assistente di andargli a prendere un nuovo iPhone e un paio di occhiali. Rientrato dalle commissioni, l'assistente aveva trovato l'attore privo di sensi nella jacuzzi e chiamato i numeri di emergenza.

I primi omaggi La morte di Matthew Perry ha colpito il mondo dello spettacolo, tra amici e colleghi. Tra i primi post arrivati ci sono stati quelli di Shannon Doherty e di Mira Sorvino. Morgan Fairchild, che in "Friends" aveva interpretato la madre di Chandler, ha scritto di essere "con il cuore in pezzi per la morte di suo 'figlio'". Maggie Wheeler, che nella serie interpretava Janice, l'ex fidanzata di Chandler ha scritto: "Che perdita, mi sento onorata per ogni momento creativo che abbiamo condiviso". James Burrows invece, regista che aveva diretto molti episodi della serie, ha voluto ricordarlo scrivendo che "nessuno era più bravo".