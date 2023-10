La morte di Matthew Perry, amici e colleghi: "Siamo devastati"

La morte di Matthew Perry ha colpito non solo i fan di "Friends" ma anche gli amici e i colleghi dell'attore che hanno voluto ricordarlo con post social.

Tra le prime Maggie Wheeler, che nella serie interpretava Janice, l'ex fidanzata di Chandler. "Che perdita - ha scritto - mi sento onorata per ogni momento creativo che abbiamo condiviso". Tra i messaggi anche quello del premier canadese Justin Trudeau. "Non dimenticherò mai i giochi che facevamo in cortile a scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro" ha scritto Trudeau che conosceva Perry sin da quando erano ragazzi. Al momento invece nessuno del gruppo di protagonisti di "Friends" ha commentato l'accaduto.