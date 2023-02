Courteney Cox, reunion con le amiche di "Friends" per celebrare la sua stella a Hollywood

"È surreale perché vengo da Birmingham, in Alabama, e l'unica volta in cui puoi vedere il tuo nome su un marciapiede è nel caso l'abbia fatto tu con un bastone e del cemento fresco" ha dichiarato Courteney Cox, 58 anni, che è diventata la 2.750esima persona a ottenere una stella nella categoria televisiva sulla strada di Hollywood.

Le parole di Jennifer Aniston e Lisa Kudrow

Durante la cerimonia Jennifer Aniston ha spiegato: "Siamo molto onorate oggi di essere qui a parlare in quanto colleghe, amiche e familiari. Courteney ha instillato in tutti noi, nel nostro DNA, di sostenerci a vicenda e amarci l'un l'altro, così come devono fare gli attori, senza competere. Quelle sagge parole sono rimaste dentro di me: le ho imparate da giovane attrice di 20 anni, e ciò mi ha avviato sul percorso di giovane donna e sono stata in grado di creare le relazioni che amo ancora oggi". Mentre Lisa Kudrow ha attribuito alla collega il merito di aver creato un forte legame tra i membri del cast: "Credo davvero che sia stata Courteney a farlo, ci ha davvero preparati per diventare uno dei cast più uniti, amorevoli e di supporto nella storia della televisione. Siamo profondamente orgogliose di conoscerti. Grazie per aver personalmente arricchito le nostre vite".