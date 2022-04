"Friends", Jennifer Aniston e Courteney Cox si riuniscono per una buona causa

La scritta che campeggia sugli indumenti delle due co-star della sitcom di successo degli anni 90 è "Friends Forever" circondata da sei chiavi, a simboleggiare il momento fatidico finale in cui tutti e sei gli amici restituiscono le chiavi che ognuno di loro aveva in possesso. I proventi della vendita andranno in beneficenza.

Sia Jennifer Aniston che Courteney Cox hanno taggato nei loro post sui social due organizzazioni a cui andranno i ricavi, Americares, un'ente no-profit globale che dona medicine e forniture mediche; ed EBMRF, ente di beneficenza che sensibilizza e finanzia una cura per l'epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica della pelle.

"Friends" è andato in onda per 10 stagioni sulla NBC dal 1994 al 2004. Lo scorso anni Aniston (Rachel Green), Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross Geller) si sono riuniti per lo speciale HBO Max, "Friends: The Reunion". L'atteso show trasmesso a maggio 2021 ha offerto momenti emozionanti come il ritorno del cast sui set simbolo della serie, dall'appartamento al locale di ritrovo, il Central Perk: un vero e proprio viaggio nei ricordi racchiuso in cento minuti. Nel racconto dei protagonisti si sono scoperte curiosità legate al processo di casting (il primo a essere "trovato" è stato Ross, ultima Rachel), le reazioni alla fama globale, e il retroscena del grave infortunio alla spalla di Matt Le Blanc occorso durante le riprese.

