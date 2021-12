"Friends", Jennifer Aniston: "Non è stato facile tornare sul set"

Se per i fan di " Friends " la famosa reunion è stata un evento imperdibile, per Jennifer Aniston è stato "più difficile del previsto". L'attrice lo ha confessato a " The Hollywood Reporter ": "Il viaggio indietro nel tempo è difficile. Penso che siamo stati così ingenui ad entrarci, pensando: 'Quanto sarà divertente? Stanno rimettendo insieme i set, esattamente come erano'. Invece...".

"Poi ti portano lì e dici 'Oh giusto, non avevo pensato a cosa stava succedendo l'ultima volta che sono stata qui' - prosegue la Aniston - E sono stata colta di sorpresa. 'Ciao, passato, ti ricordi di me? Ricordi come faceva schifo? Pensavi che tutto fosse davanti a te e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa e poi hai attraversato il momento più difficile della tua vita?'...".

Il salto nel passato, che le ha fatto rivere momenti molto brutti della sua vita privata come la separazione da Brad Pitt, è stato molto doloroso per Jennifer: "E' stato tutto molto stridente e, naturalmente, hai telecamere ovunque e sei già un po' emotivamente instabile, in certi momenti sono andata via. Non so come abbiano fatto a evitarlo gli altri...".

