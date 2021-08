Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme? Tutto falso: arriva la smentita ufficiale

Fuori dai rumor americani, dalle fonti anonime più o meno inventate, quella tra i due protagonisti dell'iconica serie tv è semplicemente una storia d’amore che tutti i fan vorrebbero. Dopo che il rapporto tra Ross Geller e Rachel Green, tra alti e bassi, è stato uno dei pilastri dello show televisivo, tanti hanno sognato (e continuano a sognare) che anche nella vita reali i due attori stessero insieme.

Del resto in maggio, durante la reunion del cast di "Friends" per il 25esimo anniversario della serie su HBO Max, era emerso che c'era stata una vera attrazione tra Jennifer e David. Durante lo speciale, il moderatore James Corden aveva chiesto al cast se tra di loro, durante le riprese, fossero scoppiate storie d'amore. “Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen”, aveva raccontato Schwimmer. "Era una cosa reciproca", aveva risposto Jennifer Aniston. "Ad un certo punto eravamo entrambi attratti l’uno dall’altro. Ma era come due navi che si passavano vicine perché uno di noi aveva sempre un'altra storia e non abbiamo mai superato quel confine", aveva detto Schwimmer.