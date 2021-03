"Friends", Jennifer Aniston non sopportava il celebre taglio di capelli di Rachel

IPA

Jennifer Aniston è entrata tra le grandi star di Hollywood grazie al personaggio di Rachel Green in "Friends". La sitcom non ha influenzato solo la vita degli attori ma anche quella di tante altre persone, rapite dallo spirito di emulazione. Ad esempio il taglio della Aniston per ben 10 stagioni ha avuto un tale successo che i parrucchieri degli anni 90 avevano definito il "The Rachel" come l'acconciatura più richiesta e amata di quell'epoca. Ma ora si scopre che l'attrice ha avuto un complesso rapporto con quel taglio, quanto meno fuori dal set...