Jennifer Aniston e il mistero del tatuaggio "11 11" sul polso sinistro (c'entra l'amica)

Il tatuaggio "11 11" sul polso sinistro di Jennifer Aniston è sempre stato avvolto dal mistero. In alcuni scatti condivisi sulle sue Instagram Stories però l'attrice, 52, anni, ne ha "svelato" alcuni retroscena, mostrando come anche la sua più cara amica Andrea Bendewald , "mia sorella acquisita" come la definisce, ne abbia uno uguale sul suo polso. Un tattoo che suggella quindi una profonda amicizia e ha una forte valenza sentimentale per la star di "Friends", che ai numeri dà un valore speciale...

Tempo fa alcune fonti vicine all'attrice avevano rivelato a "People" che la Aniston fosse "molto spirituale" e credesse nei numeri come portafortuna: "Il numero 11 è speciale per lei per via del suo compleanno e perché nel 2011 ha perso il suo amato cane Norman".



Condividere il tattoo con l'amica ha quindi un valore sentimentale e di profonda unione.

Per augurare Buon Compleanno all'amica Andrea Jen ha quindi voluto mostrare i loro due polsi "legati" dallo stesso tattoo.

La star di "The Morning Show" aveva già dichiarato al New York Times nel 2019 che la Bendewald, 51 anni, era la sua "più vecchia amica", e l'11 febbraio, nel giorno del compleanno di Jen, anche Andrea aveva voluto condividere sui social lo stesso scatto, con i due polsi tatuati allo stesso modo con il numero "11 11".

