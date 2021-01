Jennifer Aniston diventa ancora più bionda e fa subito tendenza

Non c'è dubbio resta lei la più fashion e glamour del reame a Hollywood. Jennifer Aniston schiarisce i capelli e li rende ancora più biondi e il web impazzisce per lei. L'ex Rachel di "Friends" ha postato due scatti in cui mostra il suo nuovo look, che per alcuni è già "biondo Jennifer" e detta subito tendenza.

A quasi 52 anni (li compirà l'11 febbraio, ndr) la bella star di "The Morning Show", candidata agli Emmy, sembra più giovane che mai e il nuovo colore di capelli non fa che aumentarne l'effetto ageless. In compagnia del suo hairsylist Chris McMillan l'attrice sorride negli scatti social e appare luminosa e bellissima.

20 anni di carriera alle spalle Jennifer continua a dettare tendenza e ogni volta che si mostra in pubblico i riflettori sono tutti per lei. Molto seguita sui social l'attrice è tornata sul set di recente dopo la lunga pausa per la pandemia.

E per l'occasione quindi si è data una "ritoccata" seguendo i consigli dei più noti parrucchieri, che sostengono come schiarire i capelli dia luminosità e freschezza al volto... ringiovanendolo. Con lei ha sicuramente funzionato e riguardando gli scatti in cui viveva la sua love story con Brad Pitt, 16 anni non sembrano essere mai trascorsi

