Jennifer Aniston invita a usare la mascherina: "Se tenete alla vita umana... indossatela!"

Le stelle di Hollywood continuano con la loro opera di sensibilizzazione per arginare la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti. Dopo Patrick Dempsey , anche Jennifer Aniston invita a utilizzare la mascherina. In un post su Instagram l'attrice si mostra "mascherata" e non usa giri di parole: "Molte vite sono state prese da questo virus perché non facciamo abbastanza - scrive -. Se tenete alla vita umana... indossate una mascherina".

L'attrice non si nasconde il fatto che indossare la mascherina sia scomodo e anche fastidioso, ma sottolinea che i veri problemi sono ben altri. Esercizi commerciali che chiudono, posti di lavoro andati in fumo, operatori sanitari ormai sull'orlo dell'esaurimento fisico e nervoso.

"Credo nella bontà di fondo delle persone e quindi so che possiamo farlo - dice -. MA nel nostro Paese c'è ancora troppa gente che si rifiuta di affrontare i passi necessari per abbassare la curva del contagio e mantenere tutti al sicuro". La Aniston poi rifiuta certe prese di posizione politiche. "Le persone sembrano preoccupate del fatto che indossare una mascherina 'intacchi i loro diritti". Questa è solo una semplice raccomandazione ed è stata politicizzata a spese della vita della gente. E davvero non dovrebbe esserci discussione".

Tra i primi like al post è arrivato quello dell'amica e collega Courtney Cox, che ha risposto con un "Si!", seguita da altre attrici come Reese Whiterspoon, Julia Roberts, Drew Barrymore, Rita Wilson, Oliva Wilde e da colleghi come Kevin Bacon e Justin Theroux (che di Jennifer è anche l'ex compagno).

