Indovina chi incoraggia all'uso della mascherina scrivendo: "E' un bel giorno per salvare vite..."

Il dottor Derek Shepherd invita tutti a continuare ad usare precauzioni per il contenimento del coronavirus. Pubblicando un suo primo piano con il volto coperto da una mascherina a scacchi bianca e nera Patrick Dempsey, 54 anni, utilizza una celebre citazione dalla serie tv che più lo ha reso famoso "Grey's Anatomy": "È un bel giorno per salvare vite umane"...

La frase è quella che il suo personaggio di Grey's Anatomy, il dottor Derek Shepherd appunto, ha spesso utilizzato prima di eseguire un intervento chirurgico.



Dempsey ha voluto condividere anche un video del Dr. Anthony Fauci, che parla dell'importanza di tutti coloro che fanno la loro parte per frenare la diffusione del virus e ha scritto nella didascalia: "Per favore, per favore, ascolta quello che sta dicendo"... dobbiamo essere consapevoli e sostenerci a vicenda. Indossate una maschera per favore".

L'incoraggiamento di Dempsey arriva mentre diversi stati negli Stati Uniti, compresa la California, hanno assistito ad un'impennata in casi positivi di COVID-19. Lunedì, il Dipartimento della sanità pubblica di Los Angeles ha ordinato a tutte le spiagge della contea di chiudere per il prossimo fine settimana di vacanza, nel tentativo di dissuadere la grande folla che solitamente si raduna per il 4 luglio.