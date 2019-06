Non è stato insomma “tutto rose e fiori” il lungo cammino che ha portato “Grey's Anatomy” a diventare il medical drama più longevo della televisione. Nessun nome e nessun fatto riconducibile ad un colpevole, ma, come ha spiegato la stessa Pompeo, il "dramma" del medical drama si consumava più che nella sceneggiatura, dietro le quinte.



L'attrice, a cui recentemente è stato esteso il contratto multimilionario fino alla 17ma stagione, ha in realtà più volte pensato di lasciare la serie, ma le sue priorità sono cambiate quando sono arrivati i suoi figli e ha cominciato a chiedersi principalmente come provvedere alla famiglia.



Le cose, spiega Ellen, sono cambiate dopo la decima stagione, "sia davanti che dietro le telecamere" ed è stata la stessa attrice, incoraggiata dal marito, a chiedere delle vere e proprie svolte: "E' diventata la mia missione: dimostrare di poter essere orgogliosa e felice del mio lavoro dopo 10 anni complicati. Mi sono detta: non può essere un'esperienza fantastica per il pubblico e un disastro dietro le quinte....!". Senza entrare nei dettagli la Pompeo ha menzionato la disparità retributiva tra lei e il co-protagonista Patrick Dempsey, pagato quasi il doppio del suo stipendio all'inizio della serie.



"Quando se ne è andato la produzione e il network credevano che lo show non potesse continuare senza il protagonista maschile", ha detto, riferendosi all'uscita di Dempsey nella Stagione 11: "Quindi avevo una missione per dimostrare che era possibile. Ero in una doppia missione".



E così ha fatto: "Grey's Anatomy" ha recentemente fatto la storia della televisione e Ellen Pompeo si può dichiarare felice e soddisfatta: è la donna più pagata di una serie tv.