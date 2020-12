Jennifer Aniston combatte il Covid: al lavoro con la super mascherina facciale

Da quando è esplosa la pandemia, Jennifer Aniston è stata una delle celebrità più solerti in fatto di prevenzioni. Nei mesi scorsi ha infatti sensibilizzato in tutti i modi gli americani sull'uso della mascherina e ha mostrato gli effetti devastanti del Covid 19, pubblicando la foto shock dell'amico intubato. Per il suo ritorno sul set ha usato la massima prudenza, indossando una visiera protettiva di plastica