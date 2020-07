Jennifer Aniston mostra su Instagram la foto shock dell'amico intubato: "Questo è Covid, è reale"

Un uomo con gli occhi chiusi, intubato e steso su un lettino di ospedale. A pubblicare la foto shock è stata Jennifer Aniston , per sensibilizzare i follower sull'importanza della prevenzione nella lotta contro il coronavirus. "Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, non ha mai avuto problemi di salute. Questo è il Covid. Questa è vita vera", ha scritto a margine dello scatto la Aniston.

"Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter superare tutto questo. Se vogliamo che questa pandemia finisca, e lo vogliamo giusto?, Facciamo la cosa giusta. L’unica cosa importante da fare è indossare la mascherina", ha continuato l'attrice che aveva già prestato il volto per una campagna in favore dell'uso della mascherina.

"Pensate solo a chi ha già sofferto per questo orribile virus. Fatelo per la vostra famiglia. E soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce tutte le età. Kevin, grazie a Dio si è quasi ripreso ora. Grazie a tutti per le vostre preghiere", ha poi concluso.

