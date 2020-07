Katy Perry e Orlando Bloom scelgono Jennifer Aniston come madrina per la figlia in arrivo

Katy Perry sceglie Jennifer Aniston come madrina per la sua bambina... in arrivo 1 di 24 Katy Perry 2 di 24 Instagram 24 di 24 Katy Perry instagram 24 di 24 IPA 24 di 24 Instagram 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 Da video 10 di 24 Da video 11 di 24 Da video 12 di 24 Ancora Katy Perry -afp 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 IPA 16 di 24 Instagram 17 di 24 IPA 18 di 24 Katy Perry, Met Gala 2019 Afp 19 di 24 IPA 20 di 24 IPA 21 di 24 Instagram 22 di 24 Da video 23 di 24 IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

La star di "Friends" si è messa a piangere "lacrime di gioia" così riferisce il tabloid inglese, quando la Perry le ha fatto ufficialmente la richiesta di assumere questo importante ruolo per la piccola in arrivo. Le due sono amiche da quasi un decennio e si sono ulteriormente legate durante la pandemia di coronavirus.

Jennifer Aniston, che non ha figli, dal canto suo, sembra essere molto quotata in questo ruolo, visto che è anche madrina della figlia sedicenne di Courteney Cox.

Katy Perry ha rivelato pubblicamente di essere incinta mostrando il pancione in pieno lockdown, a marzo, nel video di "Never Worn White".

E se mancano poche settimane al parto ne mancano poche anche per l'uscita del quinto nuovo album della popstar, "Smile", che uscirà il 14 agosto e conterrà una canzone tutta dedicata alla figlia.



Ma Katy non si ferma qui. Autentica superstar globale sarà presente anche a Tomorrowland Around The World, il leggendario festival di musica elettronica, che si svolgerà – in streaming – il 25 e 26 luglio, con uno show spettacolare mai visto prima in cui eseguirà i suoi più grandi successi e in anteprima alcune tracce di 'Smile'.

Frenetica anche col pancione.

