Katy Perry mostra l'ecografia: "Quando tua figlia non ancora nata ti fa il dito medio..."

Il dettaglio è esilarante e piuttosto ambiguo. Ma per i più distratti ci pensa la stessa Katy Perry a dare una spiegazione esaustiva. Condividendo l'ecografia del suo bebè in arrivo su Instagram, la popstar scrive: "Quando tua figlia non ancora nata ti fa il dito medio dall'utero, sai che ci sei dentro" e poi augura una buona Festa della Mamma (ormai passata, ndr).

La cantante, 35 anni ha voluto così ironizzare sul suo prossimo impegno di madre, e sulla gravidanza stessa, proprio a ridosso della Festa, che celebra tutte le mamme.

Incinta del suo primo bebè dal fidanzato Orlando Bloom, 43 anni, la popstar ha svelato di essere in dolce attesa solo due mesi fa, sempre sui social e sempre in maniera ironica, condividendo il video della sua ultima canzone, "Never Worn White" in cui mostrava per la prima volta il pancione.

Il bebè, che sarà una bambina, dovrebbe nascere verso la fine dell'estate. E intanto buona parte dell'attesa la bella Katy Perry la sta trascorrendo in quarantena, come racconta in una rara intervista su Facebook, dove spiega come abbia dovuto fronteggiare momenti difficili, riprogrammare molte cose e superare alcune emozioni negative.

La Perry ha anche confermato che le nozze con Bloom, che si sarebbero dovute tenere in Giappone in estate, sono state nuovamente posticipate.

Ma anche in tempi difficili di pandemia e quarantena forzata la popstar è riescita e rimanere positiva e ad "alleggerire" il peso della situazione, come quando si è travestita da disinfettante o da carta igienica per lanciare la nuova edizione di "American Idol"... scelta abbastanza discussa sui social, che hanno accusato il programma di approfittarne per farsi pubblicità mentre nel mondo la pandemia uccide milioni di persone.

