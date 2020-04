Katy Perry incinta svela il sesso del bebè

Katy Perry diventerà mamma in estate, e ha voluto rivelare ai suoi follower il sesso del bebè che aspetta da Orlando Bloom . Lo ha fatto con un post su Instagram: una foto con la faccia del suo compagno cosparsa di panna rosa e la didascalia: "E' una bambina". La coppia quindi si prepara ad appendere un bel fiocco rosa, ma per le nozze dovrà ancora aspettare.

Il 5 marzo la cantante ha annunciato di essere incinta sfoggiando il pancione nella clip di lancio del suo nuovo brano, "Never Worne White". Per svelare alle migliaia di fan che la seguono sui social il sesso del nascituro, non poteva scegliere un modo meno eccentrico. E così ecco una bella torta in faccia per Orlando, che soride all'obiettivo felicissimo. Come geolocalizzazione, Katy ha indicato un fantomatico luogo che ha chiamato "Girls Run The World" (in italiano: le ragazze dominano il mondo).

Per la Perry è la prima maternità ed è al settimo cielo. Bloom, invece, ha già un figlio: Flynn, di 9 anni, avuto dalla sua ex moglie Miranda Kerr. Diventeranno genitori tra qualche mese e la futura mamma ha commentato al momento dell'annuncio: "È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Avrei voluto dirvi tutto ma cercavo il modo migliore. E l’ho trovato attraverso la musica. Io e Orlando siamo eccitati e felici".

In estate Katy e Orlando avrebbero dovuto sposarsi in Giappone, ma l'emergenza coronavirus ha stravolto i piani. Le nozze sono state rimandate a data da destinarsi, ma la prossima estate la coppia avrà lo stesso un ottimo motivo per festeggiare. Con una splendida bambina tra le braccia...

