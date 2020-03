Orlando Bloom: "Prima di Katy Perry per mesi niente sesso, nemmeno da solo..."

Katy Perry ha risvegliato l'amore e non solo in Orlando Bloom. L'attore ha infatti confessato al "Britain’s The Sunday Time" che la cantante ha interrotto un periodo di totale astinenza sessuale che durava da ben sei mesi. "Non mi sono nemmeno masturbato, Completamente nulla, anche se non credo sia salutare o consigliabile", ha precisato