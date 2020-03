Katy Perry sul palco col pancione... e intanto le nozze slittano per paura del coronavirus

Ha tenuto segreta la gravidanza, nascondendo abilmente il pancino, fino a pochi giorni fa, quando lo ha mostrato sui social nel video del suo nuovo singolo "Never Worn White". E adesso Katy Perry ne va orgogliosa e sfoggia le sue nuove forme anche sul palco, dove si è esibita l'8 marzo durante la finale di cricket della Coppa del Mondo femminile ICC T20 a Melbourne, in Australia. Intanto però il matrimonio, finora rimandato, e fissato per l'estate in Giappone, è nuovamente slittato, a causa, questa volta, del timore per il coronavirus.