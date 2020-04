Dopo Katy Perry anche Jennifer Lopez rimanda le nozze per colpa del coronavirus

Il coronavirus si è abbattuto anche sulle nozze di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. La postar, in videochat con Ellen DeGeneres, ha infatti annunciato di aver rimandato l'evento a data da destinarsi. "Vedremo cosa accadrà. Sinceramente non so cosa succederà, è ancora troppo presto per fissare un'altra data. Per ora siamo in una situazione di stallo come il resto del mondo. Bisogna solo aspettare", ha dichiarato la popstar