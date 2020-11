C'è un misterioso uomo sdraiato alle spalle di Jennifer Aniston... chi è?

Jennifer Aniston, 51 anni e non mostrarli Tgcom24 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nello scatto la Aniston è appena visibile in vestaglia grigio scuro sopra ad un reggiseno di pizzo. Accanto a lei il fido Clyde alza lo sguardo verso la telecamera: "I see you Clyde", scrive l'attrice: "Ti vedo Clyde".

Nessun riferimento invece all'uomo che sembra stiracchiarsi dietro di loro ed è questo che ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan che non hanno esitato a fare congetture.

Intanto la produzione di "The Morning Show 2" è ripartita e accanto a Jennifer Aniston e Steve Carell è tornata anche Reese Witherspoon e una new entry Asan Minhaj, attore statunitense di origini indiane, che interpreterà Eric, "un carismatico astro nascente che si unirà al team di The Morning Show". Che sia l'uomo misterioso?

