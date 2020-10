Jennifer Aniston adotta un tenero cucciolo: "Mi ha rubato il cuore"

"Mi ha rubato il cuore immediatamente". Jennifer Aniston presenta su Instagaram il cucciolo che ha appena adottato. L'attrice posta un video in cui si sente: "Chesterfield, ti sei addormentato con l'osso in bocca? Credo di sì?". Il cane si chiama infatti Lord Chesterfield. La star vive con una cagnolina di nome Clyde e con il pitbull bianco Sophie. Nel 2019 ha sofferto tantissimo per la perdita di Dolly, un pastore tedesco che aveva adottato con l'ex marito Justin Theroux.