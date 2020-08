Jennifer Aniston sfida Courteney Cox a biliardo... ma non sa giocare: guarda l'esilarante video

"Gli amici non dovrebbero lasciare che gli amici giochino a biliardo (specialmente quando fanno schifo..."). Citando la serie cult "Friends" di cui entrambe sono protagoniste, Jennifer Aniston commenta sui social la sua "brutta figura" nella sfida contro la collega Courteney Cox, ben più esperta di lei. E postando un esilarante video in cui si impegna a imbucare le biglie, senza grossi risultati, raccoglie un sacco di visualizzazioni e commenti celebri da Gwyneth Paltrow a Reese Witherspoon.

Nel video ripostato anche dalla Cox si vede prima Courteney che sfoggia le sue abilità nel maneggiare l'asta sul tavolo da biliardo e poi Jennifer Aniston che colleziona un insuccesso dopo l'altro. Tra una scena e l'altra la Cox non può che osservare divertita e sconfortata la rivale.



In attesa della tanto annunciata e più volte posticipata reunion di "Friends" che verrà realizzata per HBO Max e in cui sarà coinvolto il cast originale dello show cult le due amiche e colleghe si divertono... come possono.

Intanto Jennifer Aniston e Brad Pitt sono tornati insieme... non sentimentalmente. I due, che sono stati sposati dal 2000 al 2005, recitano infatti fianco fianco, con altri attori di fama internazionale, una parte del copione di "Fuori di testa", celebre film del 1992, in un table read virtuale in onda Facebook Live e TikTok con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’associazione Core nella lotta al coronavirus.