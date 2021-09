Jennifer Aniston ha ancora troppa paura del Covid: "Non andrò agli Emmy, anche se sono stata nominata..."

Da sempre in prima linea nella battaglia anti Covid e sostenitrice del vaccino, come unica arma per frenare la diffusione della malattia, Jennifer Aniston è molto cauta nel dichiarare definitivamente concluso il periodo di allerta da pandemia. L'attrice, che ha sempre seguito rigide misure di quarantena, ha infatti deciso che non andrà alla cerimonia di premiazione degli Emmy Awards il 19 settembre , sebbene sia stata nominata per "Friends: The Reunion" . Sarà il produttore e regista Ben Winston a ricevere per suo conto il premio, in caso di vincita.

Ospite al "Jimmy Kimmel live" la star ha ammesso: "Sto ancora facendo 'piccoli passi' per uscire dal lockdown che mi sono imposta ed è già tanto per me essere qui stasera...".

Durante la fase più acuta della pandemia la Aniston aveva condiviso sui social uno scatto shock di un amico intubato scrivendo: "Questo è Covid, è reale"

Tra le prime star di Hollywood a sostenere la campagna per incentivare lʼuso della mascherina prima e la vaccinazione dopo, l'attrice ha anche spiegato di essere sempre stata molto ligia durante l'ultimo anno e mezzo e di aver infranto la quarantena solo per filmare la seconda stagione del suo spettacolo, "The Morning Show", attenendosi però a tutti i protocolli di sicurezza.



Andati in onda in maniera completamente virtuale lo scorso anno gli Emmy 2021 tornano in presenza, ma la TV Academy ha previsto tutta una serie di misure precauzionali di sicurezza per tutti coloro che decidono di partecipare, dalla limitazione a circa 600 ospiti allo svolgimento rigorosamente all'aperto, su una terrazza all'aperto con vista su Los Angeles.

"Friends: The Reunion", andato finalmente in onda a maggio dopo i ritardi causati dal Covid, ha ottenuto un totale di quattro nomination, tra cui Outstanding Variety Special, Production Design, Lighting Design e Outstanding Directing for a Variety Special.